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बागपत विधानसभा सीट पर सपा के रवि बैंसला, बिल्लू प्रधान, संजीव त्यागी और राहुल अवाना दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये सभी चुनाव को लेकर काफी समय पहले सक्रिय हो गए और टिकट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं बड़ौत सीट पर शौकेंद्र तोमर तो छपरौली सीट पर वर्तमान जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी अभी तक के दावेदार हैं।इस बीच ही सपा ने गठबंधन में कांग्रेस को प्रदेश की उन 26 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी, जिनको वह कांग्रेस को देना चाहती है। इन सीटों में बागपत विधानसभा सीट भी शामिल है। ऐसे में बागपत सीट से चुनाव की तैयारी कर रहे सपा नेताओं की चिंता बढ़ गई है और इसको लेकर सपा व कांग्रेस नेताओं में दिनभर हलचल रही। सपा के जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी का कहना है कि सीट बंटवारे को लेकर उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है, वहीं से इस पर फैसला होगा।बागपत से कांग्रेस के नेता ठोकने लगे तालवर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अनिल देव त्यागी को मैदान में उतारा था और उनको 1229 वोट मिले थे। तब सपा-रालोद गठबंधन में अहमद हमीद रालोद के प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरे थे और उनको 94,687 वोट मिले थे। तब वह भाजपा के योगेश धामा से केवल छह हजार वोट से हारे थे। अब अहमद हमीद कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं और बागपत सीट मिलती देखकर उन्होंने चुनाव के लिए ताल ठोक दी है।मैं चुनाव जरूर लडूंगा : अहमद हमीदकांग्रेस के प्रदेश सचिव अहमद हमीद ने कहा कि वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में केवल 26 सीटें देने की पेशकश पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और 26 सीटें काफी कम है। यह पहले दौर की बातचीत है और इन सीटों में काफी बढ़ावा होगा। पदाधिकारी बातचीत करके इसका हल निकालेंगे।