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यूजीसी का विरोध जारी रखेगा स्वर्ण समाज : ललित राणा

Mon, 02 Nov 2026 02:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:34 AM IST
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'Swarn Samaj' to continue its opposition to UGC: Lalit Rana
फोटो
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संवाद न्यूज एजेंसी

अमीनगर सराय। कस्बे में भगवान परशुराम रक्षा परिषद की बैठक हुई, जिसमें यूजीसी कानून का विरोध किया गया।
परिषद के अध्यक्ष ललित राणा ने कहा कि केंद्र सरकार यूजीसी कानून के सहारे स्वर्ण समाज का उत्पीड़न करना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि स्वर्ण समाज ने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है, लेकिन अब वह इसका विरोध जारी रखेगा। शिक्षाविद् अर्जुन शर्मा ने कहा कि स्वर्ण समाज यदि पोषित करना जानता है तो उखाड़ फेंकने की भी ताकत रखता है। बैठक में आए सभी अतिथियों का ब्राह्मण समाज की ओर से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मदन पाल शर्मा ने की और संचालन दिनेश जैन ने किया। इस अवसर पर रूपेश कौशिक, मंगलसेन शर्मा, रोहित शर्मा, विजयपाल शर्मा और लीलू पंडित सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।
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