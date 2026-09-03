बागपत: सिलिंडर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा उपभोक्ता, बोला-अपनी रसोई का सिलिंडर दे दें डीएम या डीएसओ

‘डीएम या डीएसओ अपनी रसोई का सिलिंडर दे दें’

कलेक्ट्रेट में फुरकान ने कहा कि उसे सिलिंडर चाहिए, चाहे डीएम अपनी रसोई का सिलिंडर दें या जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) अपनी रसोई का। उसके इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए कलेक्ट्रेट में मौजूद लोगों की नजरें भी उस पर टिक गईं।



कार्रवाई और सिलिंडर दिलाने का आश्वासन

मामले में कलेक्ट्रेट प्रभारी शशांक श्रीवास्तव ने गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने और उपभोक्ता को सिलिंडर दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ।



आरोपों की जांच के बाद स्थिति होगी स्पष्ट

फुरकान की ओर से गैस एजेंसी पर ब्लैक में सिलिंडर बेचने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। आरोप सही पाए जाते हैं या नहीं, यह जांच के बाद स्पष्ट होगा।