फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Baghpat: CO accused of pushing BJP district president; BJP members create an uproar

बागपत: सीओ पर भाजपा जिलाध्यक्ष को धक्का देने का आरोप, भाजपाइयों का हंगामा, दो घंटे तक धरना

Fri, 23 Oct 2026 09:45 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 23 Oct 2026 09:45 PM IST
सार

खेकड़ा ब्लॉक में एमएलसी चुनाव के मतदान के दौरान भाजपा नेता नवीन से सीओ की नोकझोंक हो गई। इसके बाद मौके पर आए भाजपा जिलाध्यक्ष ने सीओ पर धक्का देने का आरोप लगाया। सीओ ने गलती मानते हुए खेद जताया तो विवाद खत्म हुआ।

विज्ञापन
Baghpat: CO accused of pushing BJP district president; BJP members create an uproar
भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा से खेद जताते सीओ रोहन चौरसिया और विधायक योगेश धामा को समझाते एएसपी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एमएलसी चुनाव के दौरान खेकड़ा ब्लॉक में बने मतदान केंद्र पर भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा और सीओ रोहन चौरसिया के बीच विवाद हो गया। जिलाध्यक्ष ने सीओ पर धक्का देने का आरोप लगाते हुए विधायक व जिलेभर के पदाधिकारियों को बुलाकर कुर्सी डालकर धरना शुरू कर दिया। दो घंटे बाद सीओ के गलती मानते हुए खेद जताया तो विवाद खत्म हुआ। शुक्रवार को जिलेभर में स्नातक के लिए 45.68 व शिक्षक के लिए 57.83 प्रतिशत मतदान हुआ।
विज्ञापन

 
Trending Videos

स्नातक व शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए खेकड़ा ब्लॉक को मतदान केंद्र बनाया गया था। जहां शुक्रवार शाम को भाजपा के जिला कार्यकारिणी सदस्य नवीन शर्मा अंदर जाने लगे तो उनको सीओ रोहन चौरसिया ने रोक दिया। इसको लेकर उनके बीच नोकझोंक हो गई। नवीन ने जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा को इस बारे में बताया तो वह भी वहां आ गए।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

भाजपा जिलाध्यक्ष ने सीओ पर सपा के पक्ष में मतदान कराने और धक्का-मुक्की कर केंद्र से बाहर निकालने का आरोप लगाया। इसकी सूचना मिलने पर भाजपा विधायक योगेश धामा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवेंद्र गुर्जर, सुनील धामा, प्रवेंद्र धामा, मनुपाल बंसल और संदीप प्रजापति समेत अन्य भाजपा नेता वहां पहुंचे, जिन्होंने कुर्सी डालकर धरना शुरू कर दिया। वे सीओ पर कार्रवाई की मांग करने लगे।
 
विज्ञापन

इसकी सूचना पर एएसपी प्रवीण कुमार चौहान ने वहां पहुंचकर भाजपा नेताओं से वार्ता की। वहां दो घंटे तक हंगामा चलता रहा और भाजपा नेता कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बाद में एएसपी ने भाजपा नेताओं को समझाया और सीओ रोहन चौरसिया को वहां बुलाया गया। 
सीओ ने जिलाध्यक्ष को नहीं पहचानने और अनजाने में गलती होने की बात कहते हुए खेद जताया। इस पर भाजपा नेता शांत हुए और विवाद को खत्म किया।
 

सपा जिलाध्यक्ष व पुलिसकर्मियों में हुई नोकझोंक
एमएलसी चुनाव के लिए ब्लॉक में बनाए गए मतदान केंद्र पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाते हुए सपा जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी व कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। वहां पुलिस ने उनको शांत करने का प्रयास किया तो उनकी नोकझोंक हुई। इस पर पुलिस ने उनको वहां से बाहर से बाहर निकाल दिया। सपा जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि कुछ लोग बिना आईडी के फर्जी तरीके से वोट डालने का प्रयास कर रहे थे, जिसका विरोध किया गया।

स्नातक के लिए 45.68 व शिक्षक के लिए 57.83 प्रतिशत मतदान 
स्नातक व शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए जिले में 14 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर सुबह आठ बजे से मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए थे। केंद्रों पर शाम चार बजे तक स्नातक के लिए 45.68 व शिक्षक के लिए 57.83 प्रतिशत मतदान हुआ। सबसे कम मतदान बड़ौत ब्लॉक में हुआ।
 

ये बोले...
मतदान केंद्र पर कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था। मैं वहां पहुंचा तो सीओ ने मेरे साथ भी अभद्रता की और धक्का दिया गया। सभी नेता वहां आ गए थे। सीओ ने गलती मानी तो अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है।
-नीरज शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष

जिलाध्यक्ष व सीओ के बीच ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ था। यह केवल एक-दूसरे को नहीं पहचानने से गलतफहमी के कारण हुआ था। दोनों के बीच बातचीत हुई और गलतफहमी दूर हो गई। अब किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है।
- पूर्णेंदु सिंह, एसपी
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed