Baghpat News: अल्पसंख्यक कोटे से बीएड में दाखिले के लिए कॉलेज में लगी रही भीड़

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संवाद न्यूज एजेंसीबड़ौत। बृहस्पतिवार को दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज में बीएड प्रवेश के अंतिम दिन विद्यार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। अल्पसंख्यक कोटे और ओपन मेरिट से दाखिले के लिए छात्र-छात्राएं जरूरी दस्तावेज लेकर पहुंचे। प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए सुबह से ही कॉलेज में गहमागहमी बनी रही।विश्वविद्यालय ने पहले अल्पसंख्यक कोटे में प्रवेश की अंतिम तिथि 11 नवंबर निर्धारित की थी। बाद में इसे बढ़ाकर 12 नवंबर कर दिया गया था। बृहस्पतिवार को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यह प्रवेश का अंतिम अवसर था। दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज में सुबह से ही विद्यार्थी दाखिले की प्रक्रिया पूरी कराने पहुंचने लगे। कई विद्यार्थी समय पर पहुंचने के लिए सुबह जल्दी घर से निकले। विद्यार्थी शिवानी, ममता और काजल ने बताया कि अंतिम दिन था। इसी कारण वे सुबह ही कॉलेज पहुंच गई थीं। उन्होंने बताया कि वे समय से प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना चाहती थीं। इससे उन्हें किसी भी परेशानी से बचने में मदद मिली।दिगंबर वैदिक डिग्री कॉलेज की प्राचार्य ममता जैसियान ने बताया कि ओपन मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक दाखिले सफलतापूर्वक संपन्न हुए। महाविद्यालयों को प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सूची 17 नवंबर तक जमा करनी होगी। यह सूची चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बीएड सेल में जमा की जाएगी। यह सूची ऑनलाइन माध्यम से भेजी जाएगी। इसकी हार्ड कॉपी भी विश्वविद्यालय को देनी होगी।