बागपत: घर से बुलाकर ले गए चार युवक, 28 वर्षीय सौरभ की हत्या कर नैथला के जंगल में फेंका शव

परिजनों के मुताबिक, सोमवार सुबह नैथला गांव के जंगल में सौरभ का शव पड़ा मिला। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने उन चारों युवकों पर सौरभ की हत्या कर शव जंगल में फेंकने का आरोप लगाया है।



पुलिस चौकी पहुंचकर किया हंगामा

सौरभ की मौत से नाराज परिजन सरूरपुर पुलिस चौकी पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। परिजनों ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।



पुलिस अधिकारियों ने जताई अनभिज्ञता

सीओ अंशु जैन ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। एसएसआई प्रियव्रत ने भी घटना की जानकारी से अनभिज्ञता जताई।