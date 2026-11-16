Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Baghpat: 28-Year-Old Man Found Dead in Nathla Forest in Baghpat, Family Alleges Murder

बागपत: घर से बुलाकर ले गए चार युवक, 28 वर्षीय सौरभ की हत्या कर नैथला के जंगल में फेंका शव

Mon, 16 Nov 2026 01:59 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 16 Nov 2026 01:59 PM IST
सार

बागपत के बडौली गांव निवासी 28 वर्षीय सौरभ का शव सोमवार सुबह नैथला के जंगल में मिला। परिजनों ने चार युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए सरूरपुर पुलिस चौकी पर हंगामा किया।

 

विज्ञापन
Baghpat: 28-Year-Old Man Found Dead in Nathla Forest in Baghpat, Family Alleges Murder
युवक की हत्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बागपत जनपद के बडौली गांव निवासी 28 वर्षीय युवक सौरभ का शव सोमवार सुबह नैथला गांव के जंगल में मिला। परिजनों ने हत्या कर शव जंगल में फेंकने का आरोप लगाया है। घटना से गुस्साए परिजनों ने सरूरपुर पुलिस चौकी पहुंचकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। युवक की मौत से परिवार और गांव में शोक का माहौल है।

विज्ञापन


चार युवक बाइक से घर पहुंचे थे
बडौली निवासी राजवीर का 28 वर्षीय पुत्र सौरभ अविवाहित था। उसकी मां सुनीता के अनुसार, रविवार शाम करीब 5:30 बजे चार युवक बाइक पर सवार होकर घर पहुंचे थे। चारों सौरभ को अपने साथ बुलाकर ले गए थे। इसके बाद सौरभ घर वापस नहीं लौटा।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: यूपी पुलिस के एनकाउंटर का खौफ: बुलेट प्रूफ जैकेट और बेड़ियां पहनकर कोर्ट पहुंचे लॉरेंस-गोगी गैंग के दो शूटर

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

परिजनों के मुताबिक, सोमवार सुबह नैथला गांव के जंगल में सौरभ का शव पड़ा मिला। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने उन चारों युवकों पर सौरभ की हत्या कर शव जंगल में फेंकने का आरोप लगाया है।

पुलिस चौकी पहुंचकर किया हंगामा
सौरभ की मौत से नाराज परिजन सरूरपुर पुलिस चौकी पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। परिजनों ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

पुलिस अधिकारियों ने जताई अनभिज्ञता
सीओ अंशु जैन ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। एसएसआई प्रियव्रत ने भी घटना की जानकारी से अनभिज्ञता जताई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed