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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   A special campaign will be conducted at polling stations from the 17th to the 24th.

Baghpat News: मतदेय स्थलों पर 17 और 24 तक चलेगा विशेष अभियान

Sat, 17 Oct 2026 01:40 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:40 AM IST
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A special campaign will be conducted at polling stations from the 17th to the 24th.
बागपत। कलक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पर बैठक हुई। इसमें जिलाधिकारी दिव्यांशु पटेल ने बताया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 17 से 24 अक्तूबर तक अभियान चलेगा। इस दौरान पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
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जिलाधिकारी ने कहा कि एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में जुड़ेंगे। इसके लिए 17 से 24 अक्तूबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप-6 में आवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी अभियान में सहयोग करने की अपील की। इसका उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों की वोट बनवाना है। बैठक में अपर जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे और बसपा जिलाध्यक्ष विक्रम भाटी भी उपस्थित रहे।
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यह विशेष अभियान 17 से 24 अक्तूबर तक चलेगा। यह अभियान उन युवाओं पर केंद्रित है जो एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष के होंगे। बूथ लेवल अधिकारी प्रारूप-6 में आवेदन उपलब्ध कराएंगे। राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की गई है। इस दौरान एडीएम देवेंद्र कुमार पांडे, बसपा जिलाध्यक्ष विक्रम भाटी आदि मौजूद रहे।
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