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Azamgarh News: जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत

Sun, 06 Sep 2026 01:37 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:37 AM IST
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Youth dies after consuming poisonous substance.
मृतक विनोद मौर्य की फाइल फोटो। संवाद
कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में शुक्रवार की दोपहर अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खाने से विनोद मौर्य (27) की मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख रेफर कर दिया। परिजन उसे जौनपुर के शाहगंज ले जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई।
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जगदीशपुर गांव निवासी विनोद मौर्य शुक्रवार को करीब तीन बजे अपने कमरे में थे। इसी दौरान उन्होंने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद हालत बिगड़ने पर वह छटपटाने लगे। इसका पता चलने पर परिजन उन्हें ट्राॅमा सेंटर लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए रेफर कर दिया। परिजन शाहगंज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
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इसके बाद परिजन शव लेकर फूलपुर कोतवाली पहुंचे। मृतक के पिता चंद्रबली मौर्य ने पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विनोद फूलपुर नगर पंचायत में प्राइवेट वाहन चलाते थे।
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करीब आठ माह पूर्व उन्होंने वाहन चलाना छोड़ दिया था। उनकी पहली पत्नी की पूर्व में मौत हो चुकी है। पहली पत्नी से उसकी दो बेटियां हैं। दूसरी शादी के बाद वह पत्नी के साथ घर पर रह रहे थे। कोतवाल देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि परिजनों के आग्रह पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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