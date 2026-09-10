आजमगढ़: बेटी को देख छलके मां के आंसू, संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय परिसर से थी लापता; लालगंज बाजार में मिली

संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय परिसर से बृहस्पतिवार को अचानक लापता हुई पांच वर्षीय पीहू यादव को देवगांव कोतवाली पुलिस ने करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद लालगंज बाजार से सकुशल बरामद कर लिया। बच्ची के मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद बच्ची को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया।

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देवगांव थाना क्षेत्र के कोटा बाजार निवासी बबलू यादव बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे अपनी पत्नी मनीषा और पांच वर्षीय बेटी पीहू को लेकर संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय पहुंचे थे। अस्पताल में चिकित्सक को दिखाने के बाद परिवार के लोग परिसर में मौजूद थे। इसी दौरान करीब 11 से 12 बजे के बीच पीहू अचानक अस्पताल परिसर से लापता हो गई। बच्ची के दिखाई नहीं देने पर परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने आसपास काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।