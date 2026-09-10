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आजमगढ़: बेटी को देख छलके मां के आंसू, संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय परिसर से थी लापता; लालगंज बाजार में मिली

Thu, 10 Sep 2026 07:08 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 10 Sep 2026 07:08 PM IST
सार

संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय से बृहस्पतिवार को लापता हुई पांच वर्षीय पीहू यादव को देवगांव कोतवाली पुलिस ने करीब पांच घंटे बाद लालगंज बाजार से सकुशल बरामद कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तलाश तेज की। बच्ची के मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे माता-पिता को सौंप दिया।

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Azamgarh Mother tears seeing daughter girl gone missing Joint 100-Bed Hospital premises found Lalganj market
संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय परिसर से गायब हुई थी बच्ची। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय परिसर से बृहस्पतिवार को अचानक लापता हुई पांच वर्षीय पीहू यादव को देवगांव कोतवाली पुलिस ने करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद लालगंज बाजार से सकुशल बरामद कर लिया। बच्ची के मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद बच्ची को उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया।

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देवगांव थाना क्षेत्र के कोटा बाजार निवासी बबलू यादव बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे अपनी पत्नी मनीषा और पांच वर्षीय बेटी पीहू को लेकर संयुक्त सौ शैय्या चिकित्सालय पहुंचे थे। अस्पताल में चिकित्सक को दिखाने के बाद परिवार के लोग परिसर में मौजूद थे। इसी दौरान करीब 11 से 12 बजे के बीच पीहू अचानक अस्पताल परिसर से लापता हो गई। बच्ची के दिखाई नहीं देने पर परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने आसपास काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

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बच्ची के लापता होने की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही देवगांव कोतवाल सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम सक्रिय हो गई। पुलिस ने अस्पताल परिसर और आसपास के इलाकों में बच्ची की तलाश शुरू की। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने बच्ची के संभावित रास्तों और बाजार क्षेत्र में तलाश तेज कर दी।

पुलिस टीम ने लगातार करीब पांच घंटे तक अलग-अलग स्थानों पर खोजबीन की। आखिरकार पीहू लालगंज बाजार में मिल गई। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। बेटी के सकुशल मिलने की जानकारी होते ही परिवार की चिंता खुशी में बदल गई। परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस टीम का आभार जताया। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने पीहू को उसके माता-पिता को सौंप दिया।

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