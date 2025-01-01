Azamgarh News: कलम-दवात की पूजा कर भगवान चित्रगुप्त से मांगी सुख-समृद्धि

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परिवार के पढ़ने-लिखने वाले सदस्यों की संख्या के अनुसार कलम और दवात रखकर विधि-विधान से पूजन किया गया। पूजा के बाद लोगों ने कलम को माथे से लगाकर जेब में रखा।पर्व पर हीरापट्टी स्थित भगवान चित्रगुप्त मंदिर में विशेष उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मंदिर तक पहुंचने वाला जर्जर रास्ता भी लोगों की आस्था को नहीं रोक सका।श्रद्धालुओं ने भगवान चित्रगुप्त का दर्शन-पूजन किया। परिसर में सामूहिक हवन के दौरान आहुति देने के लिए लोगों में होड़ रही। इसके बाद आरती कर सुख-समृद्धि की कामना की गई।श्री चित्रगुप्त वंशीय जनपद सभा की ओर से आयोजित समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। सभा के अध्यक्ष अरुण प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट और मंत्री विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया।निर्धारित समय दोपहर 12:30 बजे के बजाय हवन-पूजन अपराह्न तीन बजे शुरू हुआ। इसके बाद अतिथियों का संबोधन और धन्यवाद ज्ञापन हुआ। अंत में प्रसाद वितरित किया गया।समारोह में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, विधान परिषद सदस्य रामसूरत राजभर, भाजपा नेता ओमप्रकाश श्रीवास्तव, सहजानंद राय और लालगंज के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहे। हालांकि, कार्यक्रम के बैनर पर मुख्य अतिथि के रूप में नाम दर्ज होने के बावजूद श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर नहीं पहुंचे।आयोजकों ने कहा कि भगवान चित्रगुप्त की पूजा में कलम-दवात का विशेष महत्व है। कलम ज्ञान और लेखन का प्रतीक है। इसका उपयोग समाज के हर वर्ग के लोग करते हैं, इसलिए कलम-दवात की पूजा की परंपरा सभी को अपनानी चाहिए।