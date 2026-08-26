फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Women's Commission member holds public hearing; 19 complaints received.

Azamgarh News: महिला आयोग की सदस्य ने की जनसुनवाई, 19 शिकायतें आईं

Wed, 26 Aug 2026 01:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
Women's Commission member holds public hearing; 19 complaints received.
बच्चे को दुलारती महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्या। संवाद
सगड़ी तहसील परिसर में मंगलवार को महिला आयोग की सदस्य डॉ. प्रियंका मौर्या ने जनसुनवाई की। इस दौरान विभिन्न समस्याओं से संबंधित कुल 19 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।
विज्ञापन

उन्होंने शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए। कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन

जनसुनवाई से पहले डॉ. प्रियंका मौर्या ने अजमतगढ़ ब्लॉक के मॉडल प्राथमिक विद्यालय बासूपार बनकट का निरीक्षण किया। उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी, कक्षाओं में एसी, डेस्क-बेंच, प्रोजेक्टर से पढ़ाई, भोजनालय और रसोईघर का जायजा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विद्यालय की व्यवस्थाओं की सराहना की। अन्य विद्यालयों को भी इससे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इसके बाद उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अजमतगढ़ पहुंचकर, जहां छात्राओं से बातचीत की और उन्हें मिल रही सुविधाओं तथा मिड-डे मील की जानकारी ली।
तहसील परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा बच्चों को दिए जा रहे पौष्टिक आहार और टीकाकरण के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान गोद भराई की रस्म अदा की और दो छोटे बच्चों को खीर खिलाकर चटावन कराया। उन्होंने बच्चों को गोद में लेकर दुलारा भी।

इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव, न्यायिक एसडीएम सगड़ी दिव्या सिकरवार, बाल कल्याण समिति सदस्य अखिलेश, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. अलेंद्र कुमार व डॉ. संजय यादव, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध कुमार सिंह और जीयनपुर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed