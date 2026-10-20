Azamgarh News: 22 को लगेगा विजयदशमी मेला, रूट डायवर्जन लागू

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थानाध्यक्ष के अनुसार, बड़े वाहनों के कस्बे में प्रवेश पर एक सप्ताह पहले से रोक है। आजमगढ़ की ओर से आने वाले वाहन सेमरहा अंडरपास होकर हाईवे से गुजर रहे हैं। वाराणसी, जौनपुर और प्रयागराज की ओर से आने वाले बड़े वाहन भी इसी रास्ते से जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। लखनऊ की ओर से आने वाले वाहनों को फरिहां से निजामाबाद स्थित एआरटीओ कार्यालय के रास्ते आजमगढ़ भेजा जा रहा है।भारतीय युवक संघ, शंकर दल, सम्राट दल, दुर्गापूजा समिति, आजाद दल, तरुण संघ, जय भवानी और अंबे सेवा दल समेत विभिन्न समितियों ने प्रतिमाएं स्थापित की हैं। पंडालों को आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है। मेले को लेकर बाजार में भी चहल-पहल बढ़ गई है।