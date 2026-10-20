Azamgarh News: 22 को लगेगा विजयदशमी मेला, रूट डायवर्जन लागू
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:14 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:14 AM IST
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रानी की सराय। विजयादशमी मेले को लेकर कस्बे में रौनक बढ़ गई है। 22 अक्तूबर को लगने वाले मेले के लिए 13 पूजा पंडाल सजाए गए हैं। भीड़ और जाम से निपटने के लिए पुलिस ने बड़े वाहनों का रूट डायवर्ट किया है। मेले के दौरान बाजार में दोपहिया वाहनों का आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा।
थानाध्यक्ष के अनुसार, बड़े वाहनों के कस्बे में प्रवेश पर एक सप्ताह पहले से रोक है। आजमगढ़ की ओर से आने वाले वाहन सेमरहा अंडरपास होकर हाईवे से गुजर रहे हैं। वाराणसी, जौनपुर और प्रयागराज की ओर से आने वाले बड़े वाहन भी इसी रास्ते से जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। लखनऊ की ओर से आने वाले वाहनों को फरिहां से निजामाबाद स्थित एआरटीओ कार्यालय के रास्ते आजमगढ़ भेजा जा रहा है।
भारतीय युवक संघ, शंकर दल, सम्राट दल, दुर्गापूजा समिति, आजाद दल, तरुण संघ, जय भवानी और अंबे सेवा दल समेत विभिन्न समितियों ने प्रतिमाएं स्थापित की हैं। पंडालों को आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है। मेले को लेकर बाजार में भी चहल-पहल बढ़ गई है।
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थानाध्यक्ष के अनुसार, बड़े वाहनों के कस्बे में प्रवेश पर एक सप्ताह पहले से रोक है। आजमगढ़ की ओर से आने वाले वाहन सेमरहा अंडरपास होकर हाईवे से गुजर रहे हैं। वाराणसी, जौनपुर और प्रयागराज की ओर से आने वाले बड़े वाहन भी इसी रास्ते से जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। लखनऊ की ओर से आने वाले वाहनों को फरिहां से निजामाबाद स्थित एआरटीओ कार्यालय के रास्ते आजमगढ़ भेजा जा रहा है।
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भारतीय युवक संघ, शंकर दल, सम्राट दल, दुर्गापूजा समिति, आजाद दल, तरुण संघ, जय भवानी और अंबे सेवा दल समेत विभिन्न समितियों ने प्रतिमाएं स्थापित की हैं। पंडालों को आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है। मेले को लेकर बाजार में भी चहल-पहल बढ़ गई है।
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