फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   A 45-foot-tall effigy of Ravana will be burnt in Phulpur.

Azamgarh News: फूलपुर में 45 फुट के रावण का होगा दहन

Tue, 20 Oct 2026 01:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
A 45-foot-tall effigy of Ravana will be burnt in Phulpur.
फूलपुर में रावण का तैयार पुतला  । संवाद
कस्बे के रामलीला मैदान में मंगलवार को 45 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। श्रीराम लीला एवं दशहरा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम के लिए सोमवार शाम पुतले को मैदान में खड़ा कर दिया गया। इस कार्य को करने में कई दिन लगे हैं।
विज्ञापन

मुंडियार गांव निवासी मुन्नीलाल बेनबंशी करीब 45 वर्षों से रावण का पुतला बना रहे हैं। अब उनके बेटे सूर्यभान और पोते आदित्य व राज इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सूर्यभान ने पुतला बनाने का हुनर अपने पिता से सीखा है।
विज्ञापन

उनका परिवार फूलपुर, मुंडियार, जगदीशपुर, जलालपुर (अंबेडकर नगर), सरायमीर और अवंतिकापुरी समेत कई स्थानों के लिए रावण व उसके परिवार के पुतले तैयार करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुन्नीलाल बेनबंशी ने बताया कि उनके परिवार के लोग इस कार्य को बड़े मनोयोग से करते हैं। उनके पिता भी इस कार्य को करते थे। उन्हीं से उन्होंने इसे बनाने का तरीका सीखा था। इसके बाद उनके बेटों ने भी इस कार्य में अपने हाथ बंटाना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि इस पुतले को बनाने में कुल 21,000 रुपये का खर्च आया।

समिति अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को बैंड-बाजे के साथ राम दल और रावण दल के लोग कस्बे की परिक्रमा कर रामलीला मैदान पहुंचेंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल होंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed