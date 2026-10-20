Azamgarh News: अखिलेश यादव ने विद्या चौधरी का जाना कुशलक्षेम

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विद्या चौधरी मेंहनगर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक निर्वाचित हुई थीं। बसपा सरकार में वह महिला विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। वह पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रही हैं। उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे अखिलेश यादव ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। संवाद

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सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ स्थित पूर्व मंत्री विद्या चौधरी के आवास पर पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जाना। उन्होंने विद्या चौधरी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।