Azamgarh News: गोठांव गांव में ताला तोड़कर गहने और नकदी चोरी

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फिरता देवी के अनुसार, चोरों ने घर के कमरे में रखे बॉक्स का ताला तोड़ दिया। उसमें रखी उनकी हंसुली, सोने की चेन, दो झुमके, दो कनफूल, पायल, चांदी की सिकड़ी और पांच हजार रुपये नकद उठा ले गए। बॉक्स में उनकी पुत्री दुर्गावती देवी के भी आभूषण रखे थे।चोर उनकी पुत्री की सोने की चेन, फुरकी, करधन, नथुनी और पायल भी ले गए। सोमवार को चोरी की जानकारी होने पर पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना से अवगत कराया और लिखित शिकायत दी।चोरी गए आभूषणों की कुल कीमत का अभी आकलन नहीं हो सका है। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है।