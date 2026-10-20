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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Jewelry and cash stolen after breaking a lock in Gothanv village

Azamgarh News: गोठांव गांव में ताला तोड़कर गहने और नकदी चोरी

Tue, 20 Oct 2026 01:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:12 AM IST
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Jewelry and cash stolen after breaking a lock in Gothanv village
बरदह थाना क्षेत्र के गोठांव गांव में रविवार की रात अज्ञात चोरों ने घर में रखे बॉक्स का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और पांच हजार रुपये नकद चुरा लिए। सोमवार को पीड़िता फिरता देवी ने बरदह थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
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फिरता देवी के अनुसार, चोरों ने घर के कमरे में रखे बॉक्स का ताला तोड़ दिया। उसमें रखी उनकी हंसुली, सोने की चेन, दो झुमके, दो कनफूल, पायल, चांदी की सिकड़ी और पांच हजार रुपये नकद उठा ले गए। बॉक्स में उनकी पुत्री दुर्गावती देवी के भी आभूषण रखे थे।
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चोर उनकी पुत्री की सोने की चेन, फुरकी, करधन, नथुनी और पायल भी ले गए। सोमवार को चोरी की जानकारी होने पर पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस को घटना से अवगत कराया और लिखित शिकायत दी।
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चोरी गए आभूषणों की कुल कीमत का अभी आकलन नहीं हो सका है। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है।
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