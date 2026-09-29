Azamgarh News: सर्विस लेन के किनारे मिला युवक का शव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:35 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
कंधरापुर थाना क्षेत्र के दुल्लहपार गांव के समीप सर्विस लेन के किनारे सोमवार की सुबह झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही कंधरापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त के साथ ही साक्ष्य संकलन में जुट गई।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन के किनारे दुल्लहपार गांव के समीप झाड़ियों में सोमवार की सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कंधरापुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने साक्ष्य संकलन किए, इसके बाद शव को बाहर निकाला गया। शव के बाहर निकलने के बाद पुलिस ने उसकी शिनाख्त का प्रयास शुरू किया। युवक की उम्र करीब 45 साल है।
विज्ञापन
शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी केदारनाथ मौर्य ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 72 घंटे तक शव को शिनाख्त के लिए रखा जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन के किनारे दुल्लहपार गांव के समीप झाड़ियों में सोमवार की सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कंधरापुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
विज्ञापन
फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने साक्ष्य संकलन किए, इसके बाद शव को बाहर निकाला गया। शव के बाहर निकलने के बाद पुलिस ने उसकी शिनाख्त का प्रयास शुरू किया। युवक की उम्र करीब 45 साल है।
विज्ञापन
शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी केदारनाथ मौर्य ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 72 घंटे तक शव को शिनाख्त के लिए रखा जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।