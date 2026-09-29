Azamgarh News: सर्विस लेन के किनारे मिला युवक का शव

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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन के किनारे दुल्लहपार गांव के समीप झाड़ियों में सोमवार की सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कंधरापुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने साक्ष्य संकलन किए, इसके बाद शव को बाहर निकाला गया। शव के बाहर निकलने के बाद पुलिस ने उसकी शिनाख्त का प्रयास शुरू किया। युवक की उम्र करीब 45 साल है।शव की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी केदारनाथ मौर्य ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 72 घंटे तक शव को शिनाख्त के लिए रखा जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।