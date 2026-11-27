विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बृहस्पतिवार को दीवानी न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में बैठक हुई। न्यायिक नोडल अधिकारी अनुपम कुमार त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अंकित वर्मा भी मौजूद रहे।नोडल अधिकारी ने बैंक अधिकारियों को अधिक से अधिक ऋण संबंधी वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, दीवानी, वैवाहिक, आपराधिक शमनीय, एनआई एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक ऋण, राजस्व और चकबंदी समेत सुलह-समझौते से निस्तारित होने वाले मामलों का निपटारा किया जाएगा।अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे 12 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने वादों का निस्तारण कराएं। संवाद