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अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब दो करोड़ 10 लाख रुपये बताई गई है। सीओ सदर ईश्वर लाल गुर्जर ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से तस्करी में प्रयुक्त एक स्कूटी, दो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 1,130 रुपये नकद भी बरामद किए हैं।रविवार की आधी रात पुलिस टीम बावन बीघा पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान स्कूटी सवार दो संदिग्ध युवकों को रोककर तलाशी ली गई तो हेरोइन और सामान बरामद हुए। आरोपी मोहम्मद साहिल और जीशान रानी की सराय क्षेत्र के कोटिला के रहने वाले हैं।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे हीरापट्टी से ब्रह्मस्थान जाने वाले रास्ते पर अन्य व्यक्तियों से मादक पदार्थ लेकर बिक्री के लिए जा रहे थे। हेरोइन के पैकेट और अन्य सामान स्कूटी की डिक्की में छिपाकर ले जा रहे थे। दोनों के खिलाफ मुबारकपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।11 किलो गांजे के साथ दो गिरफ्तारआजमगढ़। नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना जहानागंज पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से कुल 11.334 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार दोनों आरोपी बिहार के सारण जनपद के निवासी हैं। सीओ सदर ईश्वर लाल गुर्जर ने बताया कि थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम रविवार को चेकिंग कर रही थी। सूचना पर बजहा पुलिया के पास घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ा गया। अनिल कुमार राय से 6.154 किलोग्राम और लालबाबु राय से 5.180 किलोग्राम गांजा मिला। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। संवाद