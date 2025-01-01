Azamgarh News: 25 और 50 हजार रुपये के इनामी दो बदमाश गिरफ्तार

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गिरफ्तार आरोपियों में अहरौला थाना क्षेत्र के पीठापुर गांव निवासी सलमान (37) और सज्जाद (51) शामिल हैं। सलमान पर 25 हजार रुपये और सज्जाद पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। सलमान के खिलाफ 36 और सज्जाद के खिलाफ 11 प्राथमिकी दर्ज हैं।सीओ फूलपुर भूपेश कुमार पांडेय ने बताया कि पांच जून 2026 को जिलाधिकारी की ओर से अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर फूलपुर थाने में सलमान समेत चार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।मामले की विवेचना पवई थाने के प्रभारी निरीक्षक कर रहे हैं। दोनों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया था। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर सतुवहिया पुलिया से कुछ पहले दोनों को सुबह 11.35 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया।दोनों आरोपी गोवध से जुड़े मामलों के अलावा एनडीपीएस एक्ट, अवैध शस्त्र और अन्य आपराधिक मामलों में भी नामजद रहे हैं। सलमान के खिलाफ आजमगढ़ के साथ अंबेडकरनगर, मऊ, जौनपुर, गोंडा, संतकबीरनगर, प्रतापगढ़ और अयोध्या समेत कई जिलों में मामले दर्ज हैं।वहीं, सज्जाद के खिलाफ आजमगढ़ के अलावा गोंडा और देवरिया में भी प्राथमिकी दर्ज हैं। सीओ फूलपुर भूपेश कुमार पांडेय ने बताया कि दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।