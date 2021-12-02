Azamgarh News: लोगों पर धौंस जमाने के लिए रखते थे असलहा, दो आरोपी गिरफ्तार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:43 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:43 AM IST
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दक्षिण टोला थाना के भदेसरा मोड़ के पास से शनिवार की रात पुलिस ने तमंचा और पिस्टल के साथ आरोपी रवि यादव और उत्तम भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि वे लोगों पर धौंस जमाने के लिए असलहा रखते थे। थानाध्यक्ष बसंत लाल ने बताया कि पुलिस टीम ने कोपागंज थाना क्षेत्र के रेवरीडीह गांव निवासी रवि यादव और उत्तम भारद्वाज को गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर भागते समय दोनों बाइक के साथ गिर गए थे।
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