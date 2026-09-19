Azamgarh News: हॉकी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग समेत आठ खेलों के ट्रायल की तिथियां घोषित

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क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी सिराजुद्दीन ने बताया कि सीनियर पुरुष हॉकी का जिला स्तरीय ट्रायल 21 और मंडल स्तरीय ट्रायल 22 को होगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 28 से तीन अक्तूबर तक वाराणसी में होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य स्तरीय सीनियर महिला/पुरुष एथलेटिक्स के लिए जिला व मंडल ट्रायल क्रमशः 21 व 22 को होंगे।राज्य प्रतियोगिता 29 व 30 को बरेली में होगी। इसी तरह सीनियर पुरुष बॉक्सिंग का जिला ट्रायल 22 और मंडल ट्रायल 24 को होगा। इसकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता एक से चार अक्तूबर तक झांसी में प्रस्तावित है।राज्य स्तरीय जूनियर बालक कुश्ती के लिए जिला ट्रायल 22 तथा मंडल ट्रायल 24 सितंबर को होगा। प्रतियोगिता तीन से पांच अक्तूबर तक इटावा में होगी। सीनियर पुरुष एथलेटिक्स का जिला ट्रायल 23 और मंडल ट्रायल 24 को होगा।राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सात व आठ अक्तूबर को इटावा में होगी। जूनियर पुरुष हॉकी का जिला ट्रायल 23 और मंडल ट्रायल 24 को होगा। इसकी राज्य प्रतियोगिता चार व पांच अक्तूबर को मथुरा में होगी।वहीं सब जूनियर बालक कबड्डी का जिला ट्रायल 24 तथा मंडल ट्रायल 26 को होगा। राज्य प्रतियोगिता सात से नौ अक्तूबर तक आजमगढ़ में ही होगी। सब जूनियर बालिका बास्केटबॉल का जिला ट्रायल 24 और मंडल ट्रायल 25 को होगा।राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आठ से 11 अक्तूबर तक कानपुर देहात में होगी। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी ने बताया कि चयन ट्रायल में प्रतिभाग करने वाले सीनियर महिला-पुरुष खिलाड़ियों की आयु 31 दिसंबर 2026 को 25 वर्ष से कम होनी चाहिए।जूनियर व सब जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को जन्मतिथि से संबंधित पात्रता प्रमाणपत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। जनपदीय चयन ट्रायल में जिले के खिलाड़ी ही प्रतिभाग कर सकेंगे।