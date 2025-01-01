Azamgarh News: तारों पर गिरे पेड़, फाल्ट से 13 उपकेंद्रों की बिजली गुल

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फाल्ट बनने के तीन तो कहीं चार घंटे बाद बिजली बहाल हो सकी। कई स्थानों पर बिजली तार पर पेड़ की डालियां टूटकर गिर जाने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई।जिले में सोमवार से बारिश का दौर शुरू हो गया है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कहीं-कहीं परेशानी भी बढ़ गई है। बिजली निगम के कंट्रोल रूम में सोमवार की रात से मंगलवार की शाम तक 33 केवी के 13 उपकेंद्रों की फाल्ट के कारण बिजली ब्रेकडाउन होने की शिकायतें आईं।फाल्ट के कारण भोर्रा मड़या, भंवरनाथ, मंझारी, बरदह, कप्तानगंज, गोपालगंज, गौरागहनी, सोफीपुर, तरवा की बिजली तीन से चार घंटे तक बाधित रही। इसके अलावा दिन में बारिश के कारण ब्रेकडाउन हुए 33 केवी उपकेंद्र अमुवारी नरायनपुर, कपसा, अहरौला, मालटारी की बिजली शाम सात बजे तक बहाल नहीं हो सकी थी।इसके अलावा 11 केवी के तीन फीडर कप्तानगंज, मदियापार और सोफीपुर में तार पर पेड़ की डाली गिर जाने से क्षेत्र की बिजली ठप हो गई थी। निगम के लाइनमैनों द्वारा देर शाम तक फाल्ट ठीक करने का काम जारी रहा।00बिंद्रा बाजार में पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधितबिंद्रा बाजार। स्थानीय बाजार से फोरलेन पर जाने वाले मार्ग पर सोमवार की रात तेज हवा और बारिश के दौरान बिजली के तार पर पेड़ गिर गया। इससे बाजार की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। वहीं, उपकेंद्र में भी बारिश का पानी भर गया था। लाइनमैन पेड़ को हटाकर बिजली बहाल करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन शाम सात बजे तक बिजली बहाल नहीं हो सकी थी। पूरे दिन लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हुए।00 वर्जनतेज हवा के साथ बारिश होने से 33 केवी की लाइन ब्रेकडाउन हो गई थी। फाल्ट को खोजकर सही कराया गया है। चार 33 केवी और दो 11 केवी लाइनों पर काम चल रहा है। काम पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। -अनंत कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियंता व कंट्रोल रूम प्रभारी।