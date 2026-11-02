माटीकला महोत्सव : चाक पर सजेगा हुनर का संसार

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उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड की ओर से आयोजित महोत्सव का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक करेंगे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। महोत्सव में सबसे ज्यादा आकर्षण लाइव कारखाना रहेगा। यहां कारीगरों को चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते देखना अपने आप में खास अनुभव होगा। आगंतुक भी कारीगरों के साथ चाक पर हाथ आजमाकर मिट्टी को मनचाहा आकार दे सकेंगे। वहीं, पॉटरी पेंटिंग कॉर्नर में मिट्टी के बर्तनों पर रंग भरकर अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। बच्चों और युवाओं के लिए यह खास आकर्षण होगा।महोत्सव की रौनक सिर्फ आंबेडकर पार्क तक सीमित नहीं रहेगी। दो नवंबर को शहर के तीन प्रमुख चौराहों पर मिट्टी के दीपों से दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपों की सजावट के जरिए स्वदेशी माटीकला और स्थानीय कुम्हारों के हुनर को नई पहचान देने की कोशिश होगी। इस आयोजन के पीछे उद्देश्य साफ है। स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को बाजार मिले, मिट्टी के पारंपरिक शिल्प के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और कुम्हारों की आजीविका मजबूत हो। सात दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में जनपदवासियों से पहुंचकर स्थानीय शिल्पकारों का उत्साह बढ़ाने की अपील की गई है।