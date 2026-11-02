फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Matikala Festival: A world of art will be created on the wheel

माटीकला महोत्सव : चाक पर सजेगा हुनर का संसार

Mon, 02 Nov 2026 01:05 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
Matikala Festival: A world of art will be created on the wheel
कहीं चाक पर घूमती मिट्टी को आकार देते कारीगर, तो कहीं अपने हाथों से तैयार बर्तनों पर रंग भरते बच्चे और युवा। मिट्टी की सोंधी खुशबू और पारंपरिक शिल्प की झलक के बीच सोमवार से शहर में सात दिवसीय माटीकला महोत्सव का आगाज होगा। डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क में होने वाले इस महोत्सव में इस बार लोग सिर्फ मिट्टी के उत्पादों को देखेंगे नहीं, बल्कि खुद भी उन्हें बनाने का अनुभव लेंगे।
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड की ओर से आयोजित महोत्सव का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक करेंगे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। महोत्सव में सबसे ज्यादा आकर्षण लाइव कारखाना रहेगा। यहां कारीगरों को चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते देखना अपने आप में खास अनुभव होगा। आगंतुक भी कारीगरों के साथ चाक पर हाथ आजमाकर मिट्टी को मनचाहा आकार दे सकेंगे। वहीं, पॉटरी पेंटिंग कॉर्नर में मिट्टी के बर्तनों पर रंग भरकर अपनी कलात्मक प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। बच्चों और युवाओं के लिए यह खास आकर्षण होगा।
विज्ञापन

महोत्सव की रौनक सिर्फ आंबेडकर पार्क तक सीमित नहीं रहेगी। दो नवंबर को शहर के तीन प्रमुख चौराहों पर मिट्टी के दीपों से दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपों की सजावट के जरिए स्वदेशी माटीकला और स्थानीय कुम्हारों के हुनर को नई पहचान देने की कोशिश होगी। इस आयोजन के पीछे उद्देश्य साफ है। स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को बाजार मिले, मिट्टी के पारंपरिक शिल्प के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और कुम्हारों की आजीविका मजबूत हो। सात दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में जनपदवासियों से पहुंचकर स्थानीय शिल्पकारों का उत्साह बढ़ाने की अपील की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed