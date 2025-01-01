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गोरखपुर पदयात्रा में जुटेंगे हजारों कार्यकर्ता : डॉ. धर्मेंद्र सिंह

Tue, 03 Nov 2026 12:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:50 AM IST
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Thousands of workers will gather in Gorakhpur Padyatra: Dr. Dharmendra Singh
34 गोरखपुर में होने वाली पदयात्रा को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक को संबो​धित क - फोटो : 1
गोरखपुर में चार नवंबर को आयोजित होने वाली पदयात्रा में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता के लिए सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक हुई। लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की उपस्थिति प्रस्तावित है।
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मुख्य अतिथि जिला प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में विशाल एकत्रीकरण कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे।
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उन्होंने पदाधिकारियों से पूरी ताकत के साथ जुटकर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बैठक में जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, विधानसभा चुनाव लड़ चुके जनप्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं ने तैयारियों को गति देने का संकल्प लिया।
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इस मौके पर अखिलेश मिश्रा गुड्डू, अरविंद जायसवाल, वंदना सिंह, सत्येंद्र राय, नन्हकू राम सरोज, पवन सिंह मुन्ना, ऋषिकेश दुबे, आनंद सिंह, विपिन राय, शोभित श्रीवास्तव, मृगांग शेखर सिन्हा, विवेक निषाद और जितेंद्र राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने की।
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