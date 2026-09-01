Azamgarh News: बंद घर में घूसे चोर, कीमती सामन न मिलने पर खाली हाथ लौटे

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गोपीगंज। नगर के वार्ड नंबर-5 स्थित भगवतपुर में रविवार की रात चोरों ने शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुधीर सिंह के बंद मकान में चोरी कर ली। ताला तोड़कर अंदर गए चोरों ने पूरे कमरे को खंगाला। कोई कीमती सामान हाथ न लगने पर चोर खाली हाथ लौट गए। भगवतपुर निवासी सुधीर सिंह अपने परिवार के साथ नए मकान में रहते हैं, जबकि पुराने मकान में सुबह-शाम अपनी गाड़ी व बाइक खड़ी करने के लिए आते-जाते हैं। रविवार की रात वह गाड़ी खड़ी कर नए मकान पर चले गए। घर के अंदर जाने पर सभी कमरों के दरवाजे खुले मिले और बक्सों को भी खंगाला गया था। चोरों के हाथ कोई नकदी, जेवरात अथवा अन्य कीमती सामान नहीं लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि चोरों का पता लगाया जा रहा है।