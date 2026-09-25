Azamgarh News: मांगों के समर्थन में बैंक कर्मचारियों ने दिया धरना

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धरने को यूनियन बैंक के विष्णु गुप्ता तथा स्टेट बैंक के राजीव सिंह सेंगर और अमित सिंह ने संबोधित किया। वक्ताओं ने बैंक कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए मांगों के समर्थन में संगठन की एकजुटता पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर संगठन स्तर पर लगातार आवाज उठाई जा रही है और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदर्शन में स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी शामिल हुए।स्टेट बैंक से प्रदीप ताड़ी, संतोष सिंह, सुधा तिवारी, इशिका गुप्ता, रेखा गुप्ता, वर्तिका राय, जगदीश यादव, विजय प्रसाद गुप्ता, सूची कुमारी, प्रदीप कुमार वर्मा, सौरभ सिंह, प्रियंका और पुरुषोत्तम शर्मा मौजूद रहे।यूनियन बैंक से विकास सिंह, राजकुमार, शैलेश सिंह, अवनीश कुमार, रिजवान अहमद व लाल बहादुर शर्मा, केनरा बैंक से दुर्गेश तथा बैंक ऑफ बड़ौदा से जनार्दन कुमार, सरफराज अहमद आदि ने भाग लिया।