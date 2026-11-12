Azamgarh News: कुरानख्वानी और चादरपोशी से गुलजार रही मजार

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दूसरे दिन सुबह साढ़े आठ बजे मजार पर कुरानख्वानी से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद मुबारकपुर नगर सहित आसपास के गांवों से चादर जुलूस पहुंचे। दिनभर चादरपोशी और गुलपोशी का सिलसिला चलता रहा। विभिन्न समुदायों के लोगों ने मजार पर पुष्प अर्पित किए।इस दौरान हुजूर हाफिज मिल्लत की शान में पेश की गई मनकबत से अलजामियतुल अशरफिया का परिसर मिल्लतमय हो उठा। देर रात आयोजित जलसे में संस्थान से शिक्षा पूरी करने वाले 704 छात्रों की दस्तारबंदी कर उन्हें सम्मानित किया गया।उलमा ने हुजूर हाफिज मिल्लत के जीवन, उनके शैक्षिक योगदान और दीनी खिदमात पर विस्तार से रोशनी डाली। देर रात कुल शरीफ का आयोजन हुआ। इसके बाद मुल्क में अमन-चैन और तरक्की की दुआ के साथ उर्स पाक का समापन किया गया।हुजूर हाफिज मिल्लत ने अलजामियतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी की स्थापना कर इल्म का ऐसा चिराग रोशन किया, जिसकी रोशनी देश ही नहीं, विदेशों तक पहुंच रही है। आज भी यहां विभिन्न देशों से छात्र दीनी तालीम हासिल करने आते हैं।उनके इंतकाल के बाद संस्थान परिसर में ही उनकी मजार बनाई गई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपने हाथों लगाए गए इल्मी बाग में सुकून फरमा रहे हों। इस मौके पर नाजिम-ए-आला हाजी सरफराज, हजरत मौलाना अब्दुल हफीज, नईमुद्दीन मिस्बाही सहित बड़ी संख्या में छात्र और जायरीन मौजूद रहे।