आजमगढ़: 2027 में जहूराबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी में ओमप्रकाश राजभर, सीट बंटवारे पर बोले- अभी चर्चा नहीं

आजमगढ़ के अतरौलिया में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए गठबंधन में विधानसभा चुनाव-2027 के लिए सीटों के बंटवारे पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। सुभासपा की ओर से 25 सीटों की मांग किए जाने की चर्चाओं को उन्होंने महज अटकल बताया। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जहूराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी।

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