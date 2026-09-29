कार्यकर्ताओं के दम पर आजमगढ़ में खिलेगा कमल : धर्मेंद्र

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प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि उन्हें आजमगढ़ का जिला प्रभारी बनाया गया है। कार्यकर्ताओं के दम पर आजमगढ़ में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद चुने गए थे।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल में गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं संचालित हुई हैं। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने का काम हुआ है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का कार्य चल रहा है। सरकार की उपलब्धियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर संगठन को मजबूत किया जाएगा।जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आजमगढ़ में भी कमल खिलाने के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटेंगे। इस मौके पर विनोद राय, घनश्याम पटेल, सत्येंद्र राय, रामदर्शन यादव, मंजू सरोज, जितेंद्र राय आदि मौजूद थे।