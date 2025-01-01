Azamgarh News: नबी की आमद से दुनिया में फैली इंसानियत और भाईचारे की रोशनी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:39 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:39 AM IST
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नगर के मोहल्ला बाज बहादुर स्थित स्व. अब्दुल रशीद बक्से वाले के मकान पर जलसे का आयोजन किया गया। जलसे को संबोधित करते हुए मौलाना शाकिर ने कहा कि जश्ने ईद मिलादुन्नबी खुशी और अमन का पैगाम लेकर आता है।
उन्होंने कहा कि बारह रबीउल अव्वल को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब दुनिया में तशरीफ लाए। यह अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसलिए पूरी दुनिया में नबी करीम की आमद का जश्न मनाया जाता है।
उन्होंने कहा कि रबीउल अव्वल का चांद दिखाई देते ही अमन और सलामती का संदेश मिलने लगता है। नबी करीम की आमद से दुनिया में इंसानियत, भाईचारे और रोशनी का संदेश फैला। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को शांति और सद्भाव की राह दिखाती हैं।
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जलसे का संचालन हाफिज अब्दुल समद ने किया। हजरत मौलाना सेराज अहमद मिस्बाही लंगरपुरी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अशरफ अली राईन, एहसान कुरैशी, अजीम अशरफ, सलीम रजा और मोहम्मद आदिल ने नातिया कलाम पेश किया।
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उन्होंने कहा कि बारह रबीउल अव्वल को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब दुनिया में तशरीफ लाए। यह अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसलिए पूरी दुनिया में नबी करीम की आमद का जश्न मनाया जाता है।
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उन्होंने कहा कि रबीउल अव्वल का चांद दिखाई देते ही अमन और सलामती का संदेश मिलने लगता है। नबी करीम की आमद से दुनिया में इंसानियत, भाईचारे और रोशनी का संदेश फैला। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को शांति और सद्भाव की राह दिखाती हैं।
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जलसे का संचालन हाफिज अब्दुल समद ने किया। हजरत मौलाना सेराज अहमद मिस्बाही लंगरपुरी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अशरफ अली राईन, एहसान कुरैशी, अजीम अशरफ, सलीम रजा और मोहम्मद आदिल ने नातिया कलाम पेश किया।