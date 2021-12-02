Azamgarh News: बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया

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थाना क्षेत्र के काझा खुर्द गांव में बीते 26 मार्च की सुबह आठ बजे जमीन के विवाद में मारपीट में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पूछताछ में बाल अपचारी ने बताया कि पड़ोसी नंदलाल उर्फ पिंटू से जमीन के विवाद को लेकर लड़ाई हो गई थी। जिसमें दोनों पक्षों ने मारपीट की थी।इलाज के दौरान भरत की मौत हो गयी थी। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जमीन के विवाद में हत्या के आरोप में नंदलाल उर्फ पिंटू की तहरीर पर 26 मार्च की शाम 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान इनमें से कई आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। संवाद