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Azamgarh News: 2175 स्थानों पर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करेगा निगम

Sat, 19 Sep 2026 12:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:13 AM IST
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The corporation will repair the electricity infrastructure at 2,175 locations.
तार, पोलों से पेड़ की डालियों की छंटाई करते कर्मचारी। स्रोत-विभाग
जिले में बिजली व्यवस्था को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए बिजली निगम ने विशेष अनुरक्षण अभियान शुरू किया है। यह अभियान 16 अक्तूबर तक चलेगा। इसके तहत जिले के छह डिवीजनों में 2175 स्थानों को चिह्नित कर मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य कराया जाएगा।
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इसमें एलटी, 11 केवी और 33 केवी लाइनों के साथ ही ट्रांसफॉर्मरों को शामिल किया गया है। अधीक्षण अभियंता घनश्याम ने बताया कि अभियान के दौरान टेढ़े बिजली के खंभों को सीधा करने, जर्जर और क्षतिग्रस्त तारों को बदलने और खराब ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत का काम होगा।
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कम ऊंचाई पर लटक रहे बिजली के तारों को निर्धारित मानक के अनुसार ऊंचा किया जाएगा। जरूरत वाले स्थानों पर नए खंभे भी लगाए जाएंगे। बिजली के खंभों पर चढ़ी लताओं और झाड़ियों को भी हटाया जाएगा।
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कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां बिजली की लाइनों से सटने के कारण आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। ऐसे स्थानों पर भी सफाई और छंटाई कराई जाएगी। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मरों से तेल रिसाव की समस्या को दूर करने के लिए भी मरम्मत कार्य किया जाएगा।
अनुरक्षण अभियान में उपभोक्ताओं की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों को भी शामिल किया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

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अनुरक्षण अभियान के तहत सभी छह डिवीजनों में 2175 स्थान चिह्नित किए गए हैं। निर्धारित अवधि में प्राथमिकता के आधार पर सभी चिह्नित स्थानों पर आवश्यक कार्य कराया जाएगा। कुछ जगहों पर काम भी शुरू हो चुका है। -घनश्याम, अधीक्षण अभियंता।
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