Azamgarh News: 2175 स्थानों पर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करेगा निगम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसमें एलटी, 11 केवी और 33 केवी लाइनों के साथ ही ट्रांसफॉर्मरों को शामिल किया गया है। अधीक्षण अभियंता घनश्याम ने बताया कि अभियान के दौरान टेढ़े बिजली के खंभों को सीधा करने, जर्जर और क्षतिग्रस्त तारों को बदलने और खराब ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत का काम होगा।कम ऊंचाई पर लटक रहे बिजली के तारों को निर्धारित मानक के अनुसार ऊंचा किया जाएगा। जरूरत वाले स्थानों पर नए खंभे भी लगाए जाएंगे। बिजली के खंभों पर चढ़ी लताओं और झाड़ियों को भी हटाया जाएगा।कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां बिजली की लाइनों से सटने के कारण आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। ऐसे स्थानों पर भी सफाई और छंटाई कराई जाएगी। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मरों से तेल रिसाव की समस्या को दूर करने के लिए भी मरम्मत कार्य किया जाएगा।अनुरक्षण अभियान में उपभोक्ताओं की ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों को भी शामिल किया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके।00अनुरक्षण अभियान के तहत सभी छह डिवीजनों में 2175 स्थान चिह्नित किए गए हैं। निर्धारित अवधि में प्राथमिकता के आधार पर सभी चिह्नित स्थानों पर आवश्यक कार्य कराया जाएगा। कुछ जगहों पर काम भी शुरू हो चुका है। -घनश्याम, अधीक्षण अभियंता।