Azamgarh News: तीन सीएचसी के अधीक्षक बदले, फार्मासिस्ट भी हटाए गए
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:15 AM IST
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स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिले में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षकों को बदलकर नए चिकित्सकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिकायत मिलने के बाद एक फार्मासिस्ट का भी स्थानांतरण किया गया है।
सीएचसी हरैया के अधीक्षक डॉ. संतोष गोड़ की जगह डॉ. अभिषेक यादव, पवई में डॉ. अजय कुमार के स्थान पर डॉ. जावेद आलम और अतरौलिया में डॉ. हरिश चंद्र के स्थान पर डॉ. शिवाजी सिंह को अधीक्षक बनाया गया है।
सभी को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएचसी मेहनाजपुर में तैनात फार्मासिस्ट राजकुमार पांडेय का शिकायत मिलने के बाद प्रशासनिक आधार पर सीएचसी लाटघाट स्थानांतरण किया गया है।
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मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एनआर वर्मा ने नए अधीक्षकों को स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने, मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने और चिकित्सकीय सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं।
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सीएचसी हरैया के अधीक्षक डॉ. संतोष गोड़ की जगह डॉ. अभिषेक यादव, पवई में डॉ. अजय कुमार के स्थान पर डॉ. जावेद आलम और अतरौलिया में डॉ. हरिश चंद्र के स्थान पर डॉ. शिवाजी सिंह को अधीक्षक बनाया गया है।
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सभी को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएचसी मेहनाजपुर में तैनात फार्मासिस्ट राजकुमार पांडेय का शिकायत मिलने के बाद प्रशासनिक आधार पर सीएचसी लाटघाट स्थानांतरण किया गया है।
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मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एनआर वर्मा ने नए अधीक्षकों को स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने, मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने और चिकित्सकीय सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं।