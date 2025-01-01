Azamgarh News: सौरभ बने जिला महामंत्री, हुआ स्वागत

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कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत, लगन और संगठन के प्रति समर्पण के आधार पर जिम्मेदारी दी जाती है। सौरभ कन्नौजिया को नई जिम्मेदारी मिलने से संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के साथ अनुसूचित जाति समाज के लोगों को संगठन से जोड़ेंगे।नवनियुक्त जिला महामंत्री सौरभ कन्नौजिया ने प्रदेश नेतृत्व और जिला संगठन के प्रति आभार व्यक्त किया। कहा कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। इस मौके पर जिला कार्यसमिति सदस्य उमेश विश्वकर्मा, विनोद यादव, मयंक श्रीवास्तव, सचिन यादव, अजय राय, अखिलानंद उपाध्याय, अनुराग कुमार और चंदन वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।