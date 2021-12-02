Azamgarh News: चौकी पुलिस पर वसूली और मारपीट का आरोप

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बूढ़नपुर के पूर्व प्रधान अमित सिंह ने बूढ़नपुर चौकी पुलिस पर मीट कारोबारियों से अवैध वसूली का आरोप लगाया है। कोयलसा बाजार निवासी रईस कुरैशी का आरोप है कि चौकी पुलिस ने उनसे छह हजार रुपये की अवैध वसूली की। कुरैशी ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट भी की गई। इसी तरह पंडौली नंदना बाजार निवासी रामअचल ने भी पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनसे छह हजार रुपये की वसूली की। बूढ़नपुर निवासी मोहम्मद रमजान का कहना है कि माल बेचने जाते समय पुलिस ने उन्हें पकड़ा। पुलिस ने उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल किए। इसके अलावा, बूढ़नपुर निवासी शकीन ने भी बूढ़नपुर चौकी पुलिस पर वसूली का आरोप लगाया है।बड़ी संख्या में व्यापारियों ने बूढ़नपुर बाजार में एकजुट होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चौकी के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उचित कदम उठाएगा। - विजय सिंह, क्षेत्राधिकारी।