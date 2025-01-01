Azamgarh News: रामलीला में सीता हरण का मंचन

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शूर्पणखा भगवान श्रीराम और लक्ष्मण के पास पहुंचकर विवाह का प्रस्ताव रखती है। लक्ष्मण के अपमान किए जाने पर वह क्रोधित हो जाती है। इसके बाद रावण बदला लेने की योजना बनाता है। मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी पहुंचता है। आकर्षक मृग को देखकर सीताजी भगवान श्रीराम से उसे लाने का आग्रह करती हैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीराम मृग के पीछे जाते हैं। इसी बीच रावण साधु का वेश धारण कर पंचवटी पहुंचता है और मौका पाकर सीताजी का हरण कर ले जाता है। रावण और सीताजी के संवादों का कलाकारों ने प्रभावशाली ढंग से मंचन किया। रामलीला में भगवान श्रीराम की भूमिका सचिन, माता सीता की शिवा, लक्ष्मण की ओपी, शूर्पणखा की रामनाथ, रावण की साहबलाल और मारीच की भूमिका सूरज ने निभाई। कलाकारों के अभिनय और संवादों पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया।

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लल्लूगंज बाजार स्थित जगदीशपुर-सोहौली की रामलीला में शनिवार को शूर्पणखा प्रसंग और सीता हरण की लीला का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपने सजीव अभिनय और प्रभावशाली संवादों से रामायण के प्रसंगों को मंच पर उतार दिया। पंचवटी में स्वर्ण मृग के रूप में मारीच का पहुंचना, उसके पीछे भगवान श्रीराम का जाना और रावण द्वारा सीता का हरण करने का मंचन किया गया।