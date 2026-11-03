सत्ता का संग्राम: दीदारगंज में यूपी सरकार के कामकाज से जनता कितनी खुश? जानें किसान से व्यापारी तक क्या बोले

यूपी में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी छोटे-बड़े दल अपने-अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं। सपा जहां अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है वहीं भजापा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। भाजपा सरकार के कामकाज से जनता कितना संतुष्ट है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर लोगों की राय क्या है? प्रदेश की जनता के 'मन की बात' जानने के लिए आमर उजाला ने एक अभियान चलाया है जिसका नाम है 'सत्ता का संग्राम'। इस अभियान के तहत अमर उजाला की टीम प्रदेश की सभी विधानसभाओं में जाकर तमाम मुद्दों को लेकर लोगों से बात कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्षेत्र के मौजूदा विधायक के काम-काज से जनता कितना संतुष्ट है? इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले की दीदारगंज विधानसभा सीट का अमर उजाला की टीम ने जायजा लिया।

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यूपी की दीदारगंज विधानसभा सीट पर पहुंची। विधानसभा चुनाव से पहले टीम ने ग्रामीण महिलाओं से बात की। महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज, महिला सुरक्षा और जीवन स्तर में आए सुधार पर अपनी राय दी। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि उनके गांव में बहुत काम हुआ है। सड़क, शौचालय, आवास, बिजली और राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं अब उपलब्ध हैं। कई महिलाओं ने पेंशन मिलने की भी जानकारी दी, हालांकि श्यशती ने नाम गलत होने के कारण पेंशन में दिक्कत बताई। महिलाओं ने कहा कि पहले की तुलना में अब हालात काफी बेहतर हुए हैं। रुक्मणी मिश्रा और नीता मिश्रा ने बताया कि उन्हें आवास, शौचालय और राशन मिला है। बिजली भी नियमित रूप से आ रही है। सड़क और नाले भी बन चुके हैं, जिससे शहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। महिलाओं ने कहा कि सरकार लगातार काम कर रही है और पहले की खराब स्थिति में अब बहुत सुधार हुआ है। अस्पताल और स्कूलों में भी सुधार देखा गया है। महिलाओं ने आजमगढ़ इलाके में महिला सुरक्षा में आए बड़े सुधार की बात कही। उन्होंने बताया कि पहले महिलाएं बाहर निकलने से डरती थीं और छिनैती की घटनाएं होती थीं। अब रात में भी लोग बिना डर के आ-जा सकते हैं।टीम ने यहां ग्रामीण किसानों से बात की। किसानों ने वर्तमान सरकार के पिछले 10 वर्षों के कामकाज पर अपनी राय दी। किसानों ने बताया कि उनके इलाके में बहुत विकास हुआ है। बजरंग बहादुर सिंह के अनुसार, 10 साल पहले कच्ची सड़कें थीं, अब 2.5 से 3 किलोमीटर पक्की सड़कें बन गई हैं। इससे आजमगढ़ से जौनपुर तक आवागमन की सुविधा बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि यह सब बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का काम बहुत अच्छा है। गांव में 12-25 केबी के ट्रांसफार्मर लगे हैं और हर दरवाजे पर बिजली उपलब्ध है। छोटेलाल और त्रिवेणी ने भी सड़कों, बिजली और राशन मिलने की बात कही। संजय सिंह ने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। किसानों के लिए क्रय केंद्र बहुत अच्छा चल रहा है। उन्हें अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिल रहा है और डाई यूरिया भी गोदामों पर आसानी से उपलब्ध है। किसान सम्मान निधि और पेंशन जैसी योजनाएं भी मिली हैं। गांव में 300 आवास और 450 शौचालय बने हैं। पहले क्रय केंद्र पर खाद नहीं मिलती थी और गेहूं-धान नहीं खरीदा जाता था, अब ऐसी दिक्कत नहीं है। किसानों ने कानून व्यवस्था में बड़े सुधार की बात कही। किसानों ने योगी और मोदी सरकार के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया।दीदारगंज विधानसभा के युवाओं ने पिछले 10 साल में हुए सरकारी कामों, मुद्दों और अपेक्षाओं पर बात की। युवाओं ने योगी सरकार के कामकाज की सराहना की लेकिन स्थानीय विधायक के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया। हरि ओम सिंह ने बताया कि दीदारगंज आजमगढ़ जिले का अंतिम छोर है, जहां पिछली सरकारों में कोई योजना नहीं आती थी। अब प्रशासन और बिजली में बड़ा सुधार आया है। सड़कों की स्थिति भी बेहतर हुई है और टूटने पर उनकी तेजी से मरम्मत होती है। कानून व्यवस्था में सुधार से रात में भी बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती। वाराणसी अब एक घंटे में और आजमगढ़ 40-45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। हिमांशु सिंह और अमन ने भी सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था में सुधार की पुष्टि की। आदर्श मिश्रा ने बताया कि कॉलोनी पास हुई हैं, पानी की टंकी लगी है और कानून व्यवस्था भी अच्छी हुई है। युवाओं ने सरकार द्वारा निकाली गई नौकरियों की संख्या को भी सराहा। युवाओं ने सरकार द्वारा रोजगार के लिए बहुत कुछ करने की बात कही। हरि ओम सिंह ने युवा उद्यमी योजना जैसी पहल का जिक्र किया। हालांकि, उन्होंने आजमगढ़ में औद्योगिक विकास की कमी पर चिंता जताई। युवाओं की मांग है कि यहां फैक्टरी और औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हों, जिससे पलायन रुक सके। उनका मानना है कि अवसर उपलब्ध हैं लेकिन युवाओं को उनका लाभ उठाना चाहिए। छोटे कारोबार के लिए ऋण की व्यवस्था भी उपलब्ध है।टीम ने यहां के युवाओं, किसानों और आम लोगों से बात की। ग्रामीणों ने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों और सरकार के प्रदर्शन पर अपनी राय दी। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 10 साल में क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। सड़क, बिजली, सफाई और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अब हर घर में उपलब्ध हैं। मुकुल सिंह ने बताया कि पहले बनारस जाने में पूरा दिन लगता था, अब दोपहर तक काम करके वापस आ जाते हैं। यमुना, गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। आजमगढ़ अब 40-45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। कानून व्यवस्था में भी बड़ा सुधार आया है। पहले गुंडागर्दी और माफियागिरी का डर था, अब 112 डायल करने पर पुलिस तुरंत पहुंचती है। हर शाम सोलर लाइटें जलती हैं, जिससे अंधेरा नहीं रहता। दिलीप सिंह ने कहा कि आजमगढ़ में अब कारोबार के लिए लाइन लगी है।दीदारगंज विधानसभा सीट के बरौना बाजार में व्यापारियों से बात की। विधानसभा चुनाव से पहले व्यापारियों ने वर्तमान सरकार के कामकाज पर अपनी राय दी। उन्होंने कानून व्यवस्था, विकास और व्यापारिक सुविधाओं में सुधार को सराहा। डॉक्टर दिलीप गुप्ता ने बताया कि सरकार ने सड़कों और व्यापारिक वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम किया है। कानून व्यवस्था में काफी बदलाव आया है, जिससे व्यापारी अच्छे पैमाने पर कमा रहे हैं। जीएसटी में भी राहत मिली है, जिससे पहले त्रस्त व्यापारी अब खुश हैं। सरचंद साहू ने कहा कि अब कोई कर या रंगदारी नहीं लेता, पुलिस भी चुस्त है। उदय प्रताप सिंह के अनुसार, कोटेदारों का कमीशन बढ़ाया गया है और व्यापारी सुरक्षित महसूस करते हैं। ओम प्रकाश गुप्ता ने सड़कों, बिजली और कानून व्यवस्था को बहुत बढ़िया बताया। परमवीर मोदनवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रणाम करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सीएम योजना और मुद्रा लोन का लाभ उठाने की बात कही। अधिकारियों में भ्रष्टाचार का डर है, जिससे काम तुरंत होता है। व्यापारियों ने कानून व्यवस्था में आए बड़े सुधार को सबसे महत्वपूर्ण बताया। पहले आजमगढ़ में रंगदारी और गुंडागर्दी आम थी, लेकिन अब यह खत्म हो गई है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और कोई व्यापारी को धमका नहीं सकता। परमवीर मोदनवाल ने कहा कि अब व्यापारी 5-6 लाख रुपये बिना डर के ले जा सकते हैं। यह सुरक्षा व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी राहत है।