Azamgarh News: दोहरीघाट पर 20 सेमी घटा सरयू का जलस्तर

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स्थानीय कस्बा स्थित सरयू नदी के जलस्तर में 24 घंटे में नदी के जलस्तर में 20 सेमी की कमी दर्ज की गई। नदी के घटने से कटान का खतरा बढ़ गया है, इससे नगर की ऐतिहासिक धरोहर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सरयू नदी का जलस्तर घटने के बाद तटवर्ती इलाके लोगों को कटान होने की चिंता सताने लगी है। नदी रामजानकी घाट से खाकी बाबा की कुटी तक बैंकरोलिंग होने से कटान का खतरा बढ़ गया है।विशेषकर खाकी बाबा की कुटी से लेकर जानकी घाट तक कटान का खतरा बढ़ गया है। सिंचाई विभाग की तरफ से कटान से बचाव का उपाय किया जा रहा है। नदी के रुख से मुक्तिधाम, भारत माता मंदिर, खाकी बाबा की कुटी, दुर्गा मंदिर, लोक निर्माण विभाग का डाक बगला, डीह बाबा का मंदिर, शाही मस्जिद, हनुमान मंदिर पर खतरा बढ़ गया है। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता प्रिंस सिंह के अनुसार नदी का जलस्तर रविवार को गौरीशंकर घाट पर नदी का जलस्तर 70.20 मीटर रहा। शनिवार को जलस्तर 70.40 मीटर रिकार्ड किया गया था। इस तरह 24 घंटे में नदी के जलस्तर में 20 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई। नदी अभी भी खतरा निशान 69.90 से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी।