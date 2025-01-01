Azamgarh News: संजय श्रीवास्तव बने कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष

विज्ञापन

नई जिम्मेदारी मिलने पर संजय श्रीवास्तव ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन की नीतियों और उद्देश्यों के अनुरूप पूरी निष्ठा से कार्य किया जाएगा।उन्होंने कहा कि जिले में संगठन को ब्लॉक स्तर तक मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने पर जोर रहेगा। इस अवसर पर विद्याधर श्रीवास्तव, दिलीप अस्थाना, रजनीश श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, मृगांक शेखर सिन्हा, अभिषेक श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।