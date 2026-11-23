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जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि नेताजी ने गांव की पगडंडियों से राजनीति शुरू कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उन्होंने हमेशा किसानों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने कहा कि नेताजी सभी वर्गों को सम्मान देते थे और जाति-धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करते थे। पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करैली ने नेताजी के साथ बिताए समय को याद किया। विधायक डॉ. संग्राम यादव ने प्रदेश सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जनता के बीच जाने की अपील की। कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। वर्ष 2027 में जनता भाजपा सरकार को हटाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। कार्यक्रम में विधायक नफीस अहमद, डॉ. एचएन सिंह पटेल, अखिलेश यादव, पूजा सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व मंत्री डॉ. रामदुलार राजभर और जयराम सिंह पटेल ने भी विचार रखे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हवलदार यादव तथा संचालन अजीत कुमार राव ने किया। इस मौके पर डॉ. हरिराम यादव, देवनाथ साहू, संतोष कुमार गौतम, जीएस प्रियदर्शी, विनीत राय, अशोक यादव भोला सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

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समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 87वीं जयंती रविवार को पार्टी कार्यालय में मनाई गई। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गोष्ठी में उनके राजनीतिक संघर्ष और योगदान को याद किया गया।