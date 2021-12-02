Azamgarh News: कल आठ घंटे बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:06 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:06 AM IST
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। जमुई-करहां 33/11 विद्युत उपकेंद्र पर मंगलवार को मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा। इसके चलते उपकेंद्र से जुड़े गांवों में आठ घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
उपभोक्ताओं को पहले से सूचना जारी कर दी गई है, ताकि बिजली आपूर्ति बंद रहने के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
अवर अभियंता छोटेलाल ने बताया कि मंगलवार की सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक आपूर्ति बंद रखकर उपकेंद्र से संबंधित आवश्यक मरम्मत कार्य कराए जाएंगे।
इस दौरान विद्युत मशीनों, तारों और खंभों की जांच के साथ जरूरी मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य किया जाएगा। संवाद
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उपभोक्ताओं को पहले से सूचना जारी कर दी गई है, ताकि बिजली आपूर्ति बंद रहने के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
अवर अभियंता छोटेलाल ने बताया कि मंगलवार की सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक आपूर्ति बंद रखकर उपकेंद्र से संबंधित आवश्यक मरम्मत कार्य कराए जाएंगे।
इस दौरान विद्युत मशीनों, तारों और खंभों की जांच के साथ जरूरी मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य किया जाएगा। संवाद