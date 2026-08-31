Azamgarh News: जिला अंतर-विद्यालय कूडो चैंपियनशिप में 300 से ज्यादा खिलाड़ी हुए शामिल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:31 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
आजमगढ़। कूडो एसोसिएशन आजमगढ़ के तत्वावधान में नौवीं जिला अंतर-विद्यालय कूलो चैंपियनशिप रविवार को शुरू हुई। यह दो दिवसीय प्रतियोगिता घोरठ स्थित सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज में 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जा रही है।
इसमें जनपद के विभिन्न स्कूलों से 300 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व पुलिस उपाधीक्षक बिशुनदेव यादव और सर्वोदय ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने किया।
उनके साथ समाजसेवी रामचंद्र यादव और अवध राज यादव भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल शारीरिक विकास के साथ-साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी बढ़ाते हैं। कूडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव संजय कुमार यादव ने बताया कि उनका उद्देश्य विद्यालयी स्तर पर कूडो खेल को बढ़ावा देना है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि यह उभरती प्रतिभाओं को एक मजबूत मंच प्रदान करता है। दो दिनों तक चलने वाली इस स्पर्धा में विभिन्न आयु और भार वर्गों के खिलाड़ी पदक और सम्मान के लिए चुनौती पेश करेंगे। कूडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव संजय कुमार यादव ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयी स्तर पर कूडो खेल को बढ़ावा देना है।
यह युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देता है। दो दिवसीय इस स्पर्धा में विभिन्न आयु और भार वर्गों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वे पदक और सम्मान जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।
विज्ञापन
इसमें जनपद के विभिन्न स्कूलों से 300 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व पुलिस उपाधीक्षक बिशुनदेव यादव और सर्वोदय ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने किया।
विज्ञापन
उनके साथ समाजसेवी रामचंद्र यादव और अवध राज यादव भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल शारीरिक विकास के साथ-साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी बढ़ाते हैं। कूडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव संजय कुमार यादव ने बताया कि उनका उद्देश्य विद्यालयी स्तर पर कूडो खेल को बढ़ावा देना है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि यह उभरती प्रतिभाओं को एक मजबूत मंच प्रदान करता है। दो दिनों तक चलने वाली इस स्पर्धा में विभिन्न आयु और भार वर्गों के खिलाड़ी पदक और सम्मान के लिए चुनौती पेश करेंगे। कूडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रदेश सचिव संजय कुमार यादव ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालयी स्तर पर कूडो खेल को बढ़ावा देना है।
यह युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देता है। दो दिवसीय इस स्पर्धा में विभिन्न आयु और भार वर्गों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वे पदक और सम्मान जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।