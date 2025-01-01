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प्रवास योजना से बूथ स्तर तक संगठन होगा मजबूत : अशोक सिंह

Wed, 02 Sep 2026 12:12 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:12 AM IST
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Organization will be strengthened up to the booth level through the outreach program: Ashok Singh
कार्यशाला को संबो​​धित करते जिला प्रभारी अशोक सिंह। स्रोत-पार्टी
भाजपा कार्यालय में मंगलवार को मंडल कार्यसमिति सत्यापन और प्रवास योजना को लेकर जिला कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
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जिला प्रभारी अशोक सिंह ने कहा कि मंडल कार्यसमिति सत्यापन और प्रवास योजना संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संगठन की योजनाओं को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ धरातल पर उतारने का आह्वान किया।
जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि इसके माध्यम से संगठन की गतिविधियों को और गति मिलेगी। कार्यशाला में संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए आगामी कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। कार्यशाला में घनश्याम पटेल, देवेंद्र सिंह, श्रीकृष्ण पाल, पवन सिंह मुन्ना, आनंद सिंह, विभा बरनवाल, विपिन राय आदि मौजूद थे।
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