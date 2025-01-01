Azamgarh News: मेजवा की चिकनकारी ने मुंबई के फैशन शो में बिखेरा जलवा

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उर्दू के मशहूर शायर कैफी आजमी को समर्पित इस फैशन शो में मेजवां की पारंपरिक कढ़ाई को राष्ट्रीय फैशन मंच पर प्रदर्शित किया गया। अभिनेत्री शबाना आजमी और नम्रता गोयल की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड की कई चर्चित हस्तियों ने रैंप पर जलवा बिखेरा।फैशन शो में आलिया भट्ट, काजोल, शिल्पा शेट्टी, सोनाली बेंद्रे, प्रीति जिंटा, जैकी भगनानी और माधुरी दीक्षित समेत कई सितारे शामिल हुए। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे।रैंप पर मेजवा की चिकनकारी से सजे परिधानों ने ग्रामीण महिला कारीगरों के हुनर को नई पहचान दी। शो के दौरान शबाना आजमी ने कहा कि 15 साल इतनी जल्दी बीत गए कि इसका एहसास तक नहीं हुआ। मेजवां की महिलाओं ने जिस मुकाम को हासिल किया है, वह गर्व की बात है।आज कैफी आजमी का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेजवा की चिकनकारी केवल पारंपरिक हस्तकला नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं के लिए रोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तीकरण का माध्यम भी बन रही है।मिजवां वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े सीईओ गुरजीत कौर, वरिष्ठ प्रबंधक सलीम खान, उप प्रबंधक मनोज प्रजापति, संयोगिता, सुष्मिता, काजल और सारिका की भी कार्यक्रम में भागीदारी रही। वरिष्ठ प्रबंधक सलीम खान ने बताया कि मेजवा लौटने पर टीम के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं।