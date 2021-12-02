Azamgarh News: घर-घर होगी जांच, ई-कवच पर दर्ज होगा मरीजों का ब्योरा

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डेंगू, मलेरिया और अन्य संचारी रोगों की रोकथाम के लिए जिले में एक अक्तूबर से लेकर 31 अक्तूबर तक विशेष अभियान शुरू होगा। सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ता एएनएम के साथ घर-घर जाकर लक्षणयुक्त मरीजों की जानकारी जुटाएंगी।बुखार समेत बीमारी के लक्षण वाले मरीजों का ब्योरा ई-कवच पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। साथ ही घरों के आसपास मच्छरों के लार्वा पनपने के स्थानों की भी जांच कर उन्हें नष्ट कराया जाएगा। सीएमओ ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर एक साथ अभियान चलाने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि दस्तक अभियान के दौरान बुखार या अन्य संदिग्ध लक्षण मिलने पर मरीज की सूचना ई-कवच पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं को घरों और आसपास लार्वा ब्रीडिंग स्थलों की जांच करने और मिलने पर उन्हें नष्ट कराने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके साथ ही मच्छरों से जुड़े सर्वेक्षण की जानकारी निर्धारित एंटोमोलॉजिकल प्रपत्र में दर्ज की जाएगी।