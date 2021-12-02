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Azamgarh News: मऊ ने गाजीपुर को 75 रन से हराया, सेमीफाइनल में पहुंची टीम

Thu, 15 Oct 2026 12:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:48 AM IST
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Mau defeated Ghazipur by 75 runs; team reaches semi-finals.
स्व. अटल बिहारी वाजपेयी टी-20 आजमगढ़ स्टेट चैंपियनशिप के तीसरे दिन मऊ ने गाजीपुर को 75 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। ग्रुप-ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली मऊ पहली टीम बनी।
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मुकाबले का उद्घाटन भाजपा के पूर्व लालगंज जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मऊ ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 200 रन बनाए।
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आकाश सिंह ने 46 गेंदों पर नौ चौकों और तीन छक्कों की मदद से 73 रन बनाए, जबकि अमित यादव ने 50 रन का योगदान दिया। गाजीपुर की ओर से यश रघुवंशी और आदित्य कुशवाहा ने दो-दो विकेट लिए।
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201 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गाजीपुर की टीम 125 रन पर सिमट गई। जीशान अंसारी ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। मऊ की ओर से बालकेश ने चार और रोहित यादव ने तीन विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। शानदार बल्लेबाजी के लिए आकाश सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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