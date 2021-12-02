Azamgarh News: डिजिटल अरेस्ट कर 26.70 लाख की ठगी में लखनऊ से आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन, चार सिम कार्ड, तीन एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 1,770 रुपये नकद बरामद किए हैं। क्षेत्राधिकारी सदर कौस्तुभ त्रिपाठी ने बताया कि गंभीरपुर निवासी राधेश्याम यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अलग-अलग मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल कर कुछ लोगों ने खुद को सीआईओ अधिकारी बताया।आरोपियों ने उनके बैंक खाते से गलत लेनदेन होने और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होने की बात कहकर डराया। इसके बाद डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर उनसे 26 लाख 70 हजार रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए।इस मामले में साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उन्होंने बताया कि मामले की विवेचना के दौरान जहांगीर आलम निवासी अमीनाबाद, लखनऊ को 20 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया था।उसके बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उमान अली का नाम सामने आया। जांच में साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस टीम ने उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया।बताया कि आरोपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लोगों को पुलिस और जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर झूठे मुकदमों में फंसाने का डर दिखाता था। गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर उनके बैंक खातों से रकम ट्रांसफर कराई जाती थी।