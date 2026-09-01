Azamgarh News: हरितालिका तीज को लेकर सजा बाजार, उमड़ रही भीड़

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नगर के मुख्य चौक के साथ अन्य प्रमुख बाजारों में शृंगार सामग्री की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। चूड़ियां, बिंदिया, पायल, मेहंदी, सिंदूर और सौंदर्य प्रसाधन की खरीदारी सबसे अधिक हो रही है।आकर्षक परिधानों में भी महिलाओं की रुचि बढ़ी है। कपड़ा कारोबारी गोल्डी रूंगटा ने बताया कि महिलाएं साड़ी और उससे मैचिंग चूड़ियों की खरीदारी कर रही हैं। हरे रंग की चूड़ियों के साथ महिलाएं फैंसी, डिजाइनर, अजरक प्रिंट और प्योर बंधनी साड़ी की डिमांड ज्यादा कर रही हैं।चूड़ी और कॉस्मेटिक सामान विक्रेता प्रियांश जायसवाल ने बताया कि महिलाएं दुकान से साड़ी खरीदकर सीधे उनकी दुकान पर पहुंच रही हैं। वे उनसे कहती हैं, ‘इससे मैच करती हुई चूड़ी दिखा दें।’ उनके द्वारा चूड़ी के साथ ही कॉस्मेटिक के अन्य सामानों की खरीदारी भी सजने-संवरने के लिए की जा रही है।