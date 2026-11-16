Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Laborer dies after being electrocuted

Azamgarh News: बिजली के तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत

Mon, 16 Nov 2026 11:58 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Laborer dies after being electrocuted
गंभीरपुर थाना क्षेत्र के छाऊ गांव में रविवार शाम करीब सात बजे बिजली के तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन

छाऊ गांव निवासी केदार (40) मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। रोज की तरह रविवार को भी वह काम पर गए थे। शाम को काम खत्म कर घर लौट रहे थे। घर के पास पहुंचते ही वह बिजली के तार की चपेट में आ गए।
विज्ञापन

हादसे के बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। केदार की मौत की खबर मिलते ही पत्नी सुनीता देवी समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक अपने पीछे दो पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंगलवार सुबह परिजनों ने गंभीरपुर थाने में तहरीर दी। गंभीरपुर थाना प्रभारी अमित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed