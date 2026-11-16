Azamgarh News: बिजली के तार की चपेट में आने से मजदूर की मौत

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छाऊ गांव निवासी केदार (40) मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। रोज की तरह रविवार को भी वह काम पर गए थे। शाम को काम खत्म कर घर लौट रहे थे। घर के पास पहुंचते ही वह बिजली के तार की चपेट में आ गए।हादसे के बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। केदार की मौत की खबर मिलते ही पत्नी सुनीता देवी समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक अपने पीछे दो पुत्र और एक पुत्री छोड़ गए हैं।मंगलवार सुबह परिजनों ने गंभीरपुर थाने में तहरीर दी। गंभीरपुर थाना प्रभारी अमित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।