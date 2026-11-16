Azamgarh News: बनकट और महुवी उपकेंद्र से 10 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:55 PM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
विद्युत वितरण खंड सगड़ी के बनकट और महुवी उपकेंद्रों से एक सप्ताह के बाद बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इससे क्षेत्र के करीब 10 हजार 500 उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। दोनों उपकेंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 33 केवी लाइन का काम अंतिम चरण में चल रहा है।
सगड़ी क्षेत्र के बनकट और महुवी में करीब एक साल से उपकेंद्रों का निर्माण कराया जा रहा था। अधिशासी अभियंता संतोष तिवारी ने बताया कि उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए लंबे समय से दोनों स्थानों पर उपकेंद्र बनाने की मांग चल रही थी।
शासन से स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू कराया गया। उन्होंने बताया कि बनकट उपकेंद्र में पांच-पांच एमवीए के दो पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। यहां तीन फीडर बनाए गए हैं, जिनसे करीब छह हजार उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जाएगी।
विज्ञापन
इस उपकेंद्र को हाफिजपुर से 33 केवी लाइन के जरिये जोड़ा जाना है। लाइन का थोड़ा काम शेष है, जिसे एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह सरदहां के पास महुवी में भी उपकेंद्र बनकर तैयार हो चुका है। यहां दो फीडरों के माध्यम से करीब साढ़े चार हजार उपभोक्ताओं को बिजली मिलेगी।
अधिशासी अभियंता ने बताया कि दोनों उपकेंद्रों को एक सप्ताह के भीतर चालू करने की तैयारी है। इनके शुरू होने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का दबाव कम होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिल सकेगी। दोनों उपकेंद्रों पर 11 केवी के पांच फीडर बनाए गए हैं।
00 वर्जन
एक सप्ताह में बनकट और महुवी उपकेंद्र से बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। 33 केवी की लाइन का काम अंतिम चरण में चल रहा है। इससे करीब 10 हजार पांच सौ उपभोक्ताओं को लाभ होगा। -संतोष तिवारी, अधिशासी अभियंता सगड़ी।
विज्ञापन
सगड़ी क्षेत्र के बनकट और महुवी में करीब एक साल से उपकेंद्रों का निर्माण कराया जा रहा था। अधिशासी अभियंता संतोष तिवारी ने बताया कि उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए लंबे समय से दोनों स्थानों पर उपकेंद्र बनाने की मांग चल रही थी।
विज्ञापन
शासन से स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू कराया गया। उन्होंने बताया कि बनकट उपकेंद्र में पांच-पांच एमवीए के दो पावर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। यहां तीन फीडर बनाए गए हैं, जिनसे करीब छह हजार उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जाएगी।
विज्ञापन
इस उपकेंद्र को हाफिजपुर से 33 केवी लाइन के जरिये जोड़ा जाना है। लाइन का थोड़ा काम शेष है, जिसे एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह सरदहां के पास महुवी में भी उपकेंद्र बनकर तैयार हो चुका है। यहां दो फीडरों के माध्यम से करीब साढ़े चार हजार उपभोक्ताओं को बिजली मिलेगी।
अधिशासी अभियंता ने बताया कि दोनों उपकेंद्रों को एक सप्ताह के भीतर चालू करने की तैयारी है। इनके शुरू होने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का दबाव कम होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिल सकेगी। दोनों उपकेंद्रों पर 11 केवी के पांच फीडर बनाए गए हैं।
00 वर्जन
एक सप्ताह में बनकट और महुवी उपकेंद्र से बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। 33 केवी की लाइन का काम अंतिम चरण में चल रहा है। इससे करीब 10 हजार पांच सौ उपभोक्ताओं को लाभ होगा। -संतोष तिवारी, अधिशासी अभियंता सगड़ी।